La serie documentaristica svizzera "The Belonging" racconta la storia di calciatori divisi tra diverse culture e si interroga su come si crei un senso di appartenenza in una società multiculturale. Protagonisti dell'ultima puntata di questo format sono Manuel Akanji e Breel Embolo, rappresentanti della Svizzera nonostante le origini nigeriane del primo e camerunesi del secondo. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ecco le dichiarazioni integrali del difensore dell'Inter:

Perché era importante per te partecipare a "The Belonging" e fornire questi spunti di riflessione?

"Probabilmente è stato circa sei anni fa che mi è stato chiesto di farlo. Io e Breel giocavamo ancora in Germania all'epoca. Abbiamo subito pensato che sarebbe stato interessante parlare delle nostre origini, in modo che le persone potessero avere una visione più intima di tutto ciò che abbiamo vissuto e delle grandi esperienze che abbiamo condiviso".

Quando è stata la prima volta che hai davvero avuto la sensazione di essere "arrivato" e dove è successo?

"Probabilmente quando ho capito che potevo seguire la mia strada, a prescindere dalle aspettative altrui. Non si trattava tanto di un luogo, quanto di una sensazione."

In questo documentario personale si possono vedere anche i tuoi familiari, i tuoi figli e gli amici d'infanzia. È stato difficile mostrare tutto questo così apertamente?

"Ci è voluto molto impegno, nonostante io sia una persona molto aperta. Il messaggio che trasmetteva era importante per me, ed è per questo che ho voluto farlo".

Ivan Rakitic è il più grande calciatore ad aver deciso di non giocare per la nazionale svizzera. La sua storia è raccontata anche nel documentario. Probabilmente la sua famiglia ha avuto un'influenza decisiva sulla sua scelta di giocare per la Croazia. Com'è stata per te?

"Ne abbiamo sempre parlato. Anche quando ero giovane, quando non ero ancora un professionista. Ma la decisione è sempre stata lasciata a me".

Eravate entrambi molto giovani quando avete dovuto prendere la vostra decisione. La regola stabilisce che un giocatore non può più cambiare nazione una volta disputata una partita ufficiale. Siete d'accordo con questa regola?

"Capisco la regola, ha sicuramente vantaggi e svantaggi. La Svizzera ha cercato di ingaggiarmi fin da subito. Se avessi giocato per la Nigeria nelle giovanili e poi avessi cambiato paese, i nigeriani si sarebbero sicuramente sentiti traditi. Da giovane giocatore, non sai ancora dove ti porterà la tua carriera. Alcuni potrebbero pentirsi di una decisione del genere col senno di poi. Ma non io. Sono contento di aver scelto la Svizzera e sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese".

Manu, nel documentario ti viene chiesto cosa significhi per te essere svizzero. La tua risposta: "Non ne ho idea". Hai trovato una risposta nel frattempo?

"No. Non posso dare una risposta alla domanda su cosa significhi essere svizzero o nigeriano. Sono semplicemente orgoglioso di ciò che sono e di chi sono. Si tratta della mia famiglia e del fatto che mi sento a mio agio in questo Paese. Un fisioterapista del Manchester City una volta mi disse: 'Hai la testa di uno svizzero e il corpo di un nigeriano'".

Ci sono stati momenti nella tua vita in cui ti sei sentito sospeso tra due mondi?

"Sì, certo. Quando cresci con due culture, conosci quella sensazione. Ma col tempo ho imparato che non devo scegliere: entrambe fanno parte di me."

Come gestisci il fatto che la tua identità e le tue origini siano spesso oggetto di discussione pubblica?

"Cerco di affrontare la situazione con calma. Spesso le persone si fanno un'opinione affrettata senza conoscere veramente nessuno. Per me è importante sapere chi sono."

I giocatori della Nazionale con un background migratorio spesso devono spiegare quanto si identificano con la Svizzera, perché cantano o meno l'inno nazionale. I giocatori che hanno solo un passaporto svizzero non devono farlo. C'è uno scambio di opinioni con i tuoi compagni di squadra?

"Non proprio. Molti dei miei colleghi hanno la doppia cittadinanza. L'argomento è stato sollevato dai media di tanto in tanto in passato, ma non è un vero problema tra i giocatori".

Manu, cosa vorresti che gli spettatori si portassero a casa da questa serie?

"Che il senso di appartenenza non dipenda dall'aspetto fisico o dalle origini dei genitori. E che le persone si trattino in modo più differenziato."