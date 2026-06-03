Nell'affare Palestra può diventare determinante il fattore azzurri. In un senso o nell'altro, come riporta oggi Tuttosport, perché tra i club che vogliono l'esterno dell'Atalanta c'è anche il Newcastle, che un nazionale italiano ce l'ha ed è Sandro Tonali. I Magpies sono pronti ad arrivare a 50 milioni di euro, l'Inter deve ancora arrivarci.
Palestra, l'Inter punta sulla colonia azzurra
In compenso, come riporta il quotidiano, "ad Appiano Gentile Palestra troverebbe una piccola colonia di azzurri, il cui pressing non lo lascia certo indifferente. Lo zoccolo duro tanto decantato nella Milano nerazzurra può aiutare. È un fattore, per quanto non sufficiente, che l'Inter può sfruttare a proprio vantaggio, a patto che dalla perfida Albione non diventino più rumorose altre sirene, ben più complicate da ignorare o contrastare, a seconda del punto di vista".
Palestra, occhio al Manchester City
In fila per arrivare al giocatore dell'Atalanta c'è però anche il Manchester City, il cui fascino è differente rispetto a quello del Newcastle, arrivato dodicesimo in Premier League. Ad oggi non sono arrivate offerte concrete da parte della squadra che sarà affidata in panchina a Maresca, ma Palestra piace parecchio.
Autore: Antonio Di Chiara
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