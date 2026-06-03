Ange-Yoan Bonny parteciperà al prossimo Mondiale difendendo i colori della Nazionale ivoriana, selezione per la quale ha deciso di giocare ufficialmente pochi giorni fa, lui che in passato aveva vestito per due volte la maglia delle giovanili francesi. E, curiosamente, il primo match amichevole di avvicinamento alla competizione degli Elefanti sarà proprio contro i Bleus, domani a Nantes. Un incrocio particolare anche per il ct Emerse Faé che, come il collega Didier Deschamps, è cresciuto calcisticamente da queste parti: "La cosa mi fa sorridere. Quando ho firmato il mio primo contratto da professionista, ho pensato che sarebbe stato fantastico vivere anche solo un quarto della sua carriera da giocatore. Se poi potessi vivere anche un quarto della sua carriera da allenatore… Come allenatore della nazionale è magnifico, ed è stato un esempio sia da giocatore che da allenatore".

A proposito del Mondiale, Faé tende la mano a DD rispetto al discorso sulla Francia favorita per la vittoria finale: "Non voglio offendere Didier (sorride, ndr), e visto che non gli piace essere definito il favorito, dirò di no. Però... sono una squadra formidabile, doppiamente forte in ogni reparto. In attacco sono forti, in difesa idem. Quindi non sono i favoriti, ma hanno le armi giuste".

Parlando della gara di domani, Faé ha concluso: "L'obiettivo è chiaro: utilizzare la partita di domani per prepararci al meglio per la nostra prima partita del Mondiale, il 14 giugno contro l'Ecuador. Il livello di preparazione è buono. Abbiamo diviso i giocatori in gruppi separati in modo che ognuno possa ricaricarsi mentalmente con la propria famiglia. Ci siamo concentrati sul portare tutti allo stesso livello fisico fin dall'inizio degli allenamenti e sull'aumentare gradualmente l'intensità".