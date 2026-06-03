Dopo l'intervista flash con Rai Sport, Francesco Pio Esposito si sofferma anche ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Nazionale contro il Lussemburgo, arrivata grazie a un suo gol: "Sono contento che il mister apprezzi la mia umiltà, è quella che mi ha portato qui e non voglio perderla mai. Sono contento per come è andata stasera, è arrivata una vittoria meritata. I ragazzi si sono impegnati in maniera incredibile in settimana, siamo contenti di aver portato a casa la vittoria".

La Nazionale del futuro.

"Non mi sento nessuno o al di sopra degli altri per giudicare. Per me sono tutti giocatori molto validi che dimostreranno il loro valore. Oggi abbiamo fatto vedere cattiveria e fame, abbiamo trattato questa partita col massimo dell'impegno".

Baldini che ct è?

"E' una persona che ti entra dentro quando parla, non gira intorno alle cose. Va sempre dritto al punto senza giri di parole. E' una cosa che ho apprezzato tantissimo".

Quanto hai sofferto per la mancata qualificazione al Mondiale?

"In tutta sincerità, quando sono entrato in campo stasera, ho ricordato quella sera per un piccolo momento durante il riscaldamento. Quel rigore sbagliato... Ho cercato di mettere in campo la rabbia per switchare perché, alla fine, non possiamo permetterci di guardare indietro".