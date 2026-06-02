La prima mossa ufficiale del mercato dell'Inter deve ancora arrivare, ma sarà il rinnovo di contratto di Cristian Chivu, atteso (secondo il Corriere dello Sport) entro la fine diq uesta settimana. Successivamente ci sarà la "sgasata" in termini di acquisti, anche solo per sfruttare il vnataggio che si è creato sulla concorrenza, tecnico e programmatico, considerando che altrove c'è chi deve annunciare l'allenatore, chi ancora i quadri dirigenziali e chi ha mancato persino la zona Champions.

Difesa Inter, Solet torna tra i candidati

"In viale Liberazione, invece, i piani sono chiari, come le necessità mercantili: almeno un difensore, un centrocampista (al di là di Stankovic jr.), il colpo grosso Palestra e, per concludere, una ciliegina per l’attacco - si legge sul Corriere dello Sport - Ora che si è esaurita la sua vicenda extra-campo, Solet torna ad essere uno dei candidati. Soprattutto se l’Udinese accetterà la formula del prestito con obbligo di riscatto, inserendo nell’operazione anche un giovane. Il francese, però, non è l’unica opzione. Anzi, in casa nerazzurra si studia qualche occasione che permetta di alzare l’asticella. Attenzione, poi, a quello che accadrà con Bisseck, finito in orbita Bayern".

Centrocampo Inter, Jones davanti a Koné

Più complicata la situazione in mediana, dove si farà una scelta tra Jones e Koné. L'inglese ha qualità superiore e costa di meno, per cui al momento va considerato il favorito, anche perché il canale col Liverpool è stato già aperto. Molto dipenderà anche dalla disponibilità della Roma ad abbassare le richieste rispetto a quota 50 milioni.

Il sogno Paz sfumerà: Inter in attesa

Assoluta identità di vedute per quel che riguarda il reparto esterni: tutti vogliono Palestra, anche se c'è concorrenza dalla Premier League. L'Atalanta non farà barricate, ma nemmeno sconti. Infine un ultimo tassello davanti: il sogno è Nico Paz, ma è destinato a sfumare. Si attenderanno eventuali occasioni di fine mercato.