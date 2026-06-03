Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di Wanda Nara per un assegno di mantenimento provvisorio mensile di 250mila euro presentata contro Mauro Icardi, ex attaccante e capitano dell'Inter. La giudice Anna Cattaneo, con un’ordinanza, ha negato la necessità urgente del sussidio economico, affermando che la situazione patrimoniale e reddituale della modella e manager argentina è attualmente “molto florida” e che la showgirl è già finanziariamente indipendente.

Nel provvedimento viene riconosciuto che la richiedente è giovane, professionalmente qualificata e in grado di mantenersi autonomamente, in linea con la documentazione fornita dai suoi legali, gli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano. Di conseguenza, Maurito non dovrà versare alcun contributo economico mensile in attesa della sentenza definitiva, prevista nei prossimi mesi.