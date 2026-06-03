Nelle scorse ore ha preso il via la Shanghai SNEC International Solar PV and Smart Energy Conference, che ha visto protagonista l'ex eroe del Triplete dell'Inter, Ivan Cordoba, il quale ha fatto la sua comparsa allo stand di Rept Battero, dove ha partecipato a una discussione sul marchio, ha effettuato un tour approfondito della fiera e ha ricreato insieme ai tifosi alcuni gol iconici dell'Inter, generando inevitabilmente grande entusiasmo tra i presenti all'evento in Cina. L'ex calciatore ha inoltre distribuito maglie autografate e merchandising congiunto con la mascotte di Rept Battero, Junbao. Questo evento ha segnato la prima collaborazione offline tra le due aziende in una fiera internazionale, dopo l'annuncio ufficiale della loro partnership.

Durante la fiera, l'azienda ha presentato contemporaneamente due nuove celle per batterie ad accumulo di energia, progettate per diverse applicazioni principali. La prima è la cella agli ioni di sodio ad alta capacità Wending da 320 Ah, pensata per applicazioni di accumulo di energia su larga scala. La seconda è la cella agli ioni di litio ad alta potenza da 85 Ah, progettata specificamente per le esigenze di alimentazione di backup ad alta affidabilità e di riduzione dei picchi di consumo dei data center per l'intelligenza artificiale (AIDC).