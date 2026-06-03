Alla vigilia dell'amichevole contro Israele, Kristjan Asllani, centrocampista di proprietà dell'Inter nell'ultima stagione diviso tra Torino e Besiktas, parla ai microfoni di FSHF TV, la TV ufficiale della Federcalcio albanese, esprimendo in primo luogo i suoi ringraziamenti all'ex commissario tecnico Sylvinho, rimpiazzato da Rolando Maran: "Mi sento molto bene. Siamo pronti per queste due partite. Ora abbiamo un nuovo allenatore e vedremo cosa ci chiederà. Voglio anche ringraziare Sylvinho perché mi ha aiutato molto a livello personale. Maran sembra un ottimo allenatore, capisce molto bene il calcio, anche quando parla è molto calmo. Gli italiani lavorano molto sull'aspetto tattico, ma vedremo. Per me, questa squadra ha molta qualità ed eccellenza. E questo è un aspetto molto importante. Ora penso solo alla nazionale. Vogliamo regalare una vittoria ai tifosi dell'Air Albania, perché giocare lì è la cosa più bella del mondo".

In Turchia esperienza importantissima

Asllani si è detto contento anche della sua esperienza in Turchia: "A Torino ho avuto qualche problema. Quando sono andato al Besiktas ho giocato quasi tutte le partite, solo due non sono partito titolare. Sono molto contento, è stata un'esperienza bellissima e importantissima per me. Ho giocato per molti anni in Italia ed è stato positivo cambiare Paese. Sono felice che le cose siano andate bene e ora penso solo alla Nazionale", ha concluso il ragazzo.