Potrebbe essere arrivato un momento importante nella trattativa che potrebbe portare Marco Palestra all'Inter. Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, infatti, Alessandro Lucci, l'agente del calciatore dell'Atalanta è a Milano. Notizia che va presa in considerazione perché i suoi uffici sono a Roma e quindi lo spostamento del capoluogo lombardo può essere dettato proprio dalla volontà di approfondire questo discorso col club nerazzurro che farà di tutto per muoversi in direzione Palestra.