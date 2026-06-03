Potrebbe essere arrivato un momento importante nella trattativa che potrebbe portare Marco Palestra all'Inter. Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, infatti, Alessandro Lucci, l'agente del calciatore dell'Atalanta è a Milano. Notizia che va presa in considerazione perché i suoi uffici sono a Roma e quindi lo spostamento del capoluogo lombardo può essere dettato proprio dalla volontà di approfondire questo discorso col club nerazzurro che farà di tutto per muoversi in direzione Palestra. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 14:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.