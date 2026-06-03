Dopo la cessione virtuale, in attesa di diventare ufficiale, di Denzel Dumfries al Real Madrid è ovvio che in casa Inter ci sia una certa urgenza di trovare il sostituto del neerlandese. E anche i muri sanno che risponde al nome e cognome di Marco Palestra. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, oltre al forte interesse nerazzurro si conferma quello del Newcastle, che ha offerto 40 milioni all'Atalanta ottenendo in cambio un rifiuto, come prevedibile. Lo stesso giocatore non è convinto dell'ipotesi Magpies, scartata dunque a priori. Conferme anche su Manchester City e Arsenal, che per adesso si sono limitate a timidi monitoraggi. Ergo, nulla di serio sul fronte Premier League. Serissima è invece l'Inter, consapevole del fatto che la famiglia Percassi non voglia smuoversi dalla valutazione di 50 milioni di euro. Per questo l'idea in Viale della Liberazione sarebbe proporre 40 milioni più il cartellino di Matteo Cocchi, classe 2007 che piace ai bergamaschi più il 5% di una futura rivendita. E chissà se a queste condizioni a Zingonia aprirebbero le porte all'esterno, di ritorno da Cagliari e, parole sue, pronto per il salto in una big.
In questo contesto un ruolo chiave lo giocherà Alessandro Lucci, l'agente del 2005 di Buccinasco (e dello stesso Cocchi). Toccherà a lui provare a smussare gli angoli in questa trattativa e in tal senso la prossima settimana parlerà con la dirigenza bergamasca sia per Palestra, sia per il rinnovo fino al 2030 di Marco Carnesecchi. Il manager proverà a raggiungere un doppio accordo: sì alla firma del portiere, in cambio di maggiore flessibilità sul trasferimento dell'esterno. L'Inter aspetta, sa di avere una posizione importante in questa situazione ma anche di dover superare un muro, spesso invalicabile, come quello atalantino.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 18:47 Europeo U17, l'Italia sogna la finale. Franceschini: "Spagna? Ho detto ai miei di non pensarci"
- 18:33 Croazia ko col Belgio, Dalic: "So che le aspettative sono alte"
- 18:18 Juve in testa, poi Inter e Milan: ascolti tv, la classifica della Serie A 2025/26
- 18:03 Vulcano, ex match-analyst Inter: "De Boer parlava col traduttore e..."
- 17:49 videoEsposito come Rooney: è il volto immagine del celebre spot Nike
- 17:35 Abodi: "Con EURO2032 faremo dell'Italia il centro del mondo"
- 17:21 Cordoba rappresenta l'Inter in Cina con il partner Rept Battero
- 17:07 Da Roma - Mancini-Inter, arrivano smentite: rinnoverà con i giallorossi
- 16:53 fcinPalestra, l'Inter prepara la nuova offerta. Ruolo chiave per Lucci
- 16:33 Zazzaroni: "Palestra-Inter, tre motivi per il sì. L'Atalanta ha chiesto 53 mln"
- 16:23 Il Liverpool coccola Curtis Jones: è 93° in una speciale classifica dei Reds
- 16:08 Argentina, Scaloni lavora alla formazione per l'Algeria: Lautaro scalpita
- 15:54 PSG, Al-Khelaifi: "Una Champions è storia, due di fila sono leggenda"
- 15:40 Icardi batte Wanda in tribunale: niente maxi assegno da 250mila euro
- 15:26 La Stampa - Vlahovic, addio Juve. Inter pronta alla zampata
- 15:19 Asllani: "Al Besiktas quasi sempre titolare, sono davvero contento"
- 15:05 Non solo il Como: anche il Torino valuta Seba Esposito
- 14:50 Bergomi e l'incontro con Mattarella: "Gli ho chiesto la fede calcistica e lui..."
- 14:36 Dumfries ricorda il caldo negli USA: "A Charlotte qualcosa di incredibile"
- 14:21 Dumfries al Real Madrid, pronti i contributi di solidarietà per i club formatori
- 14:08 Capolinea Vlahovic-Juve: le strade del serbo e dei bianconeri si separano
- 14:00 Palestra, momento cruciale in arrivo? L'agente del giocatore è a Milano
- 13:54 UFFICIALE - Il Napoli riscatta Hojlund: operazione da 50 mln completata
- 13:41 Ranocchia: "Mai avuto dubbi su Chivu. Napoli e Juve rivali, ma l'Inter è lontana"
- 13:27 SM - L'Inter ha fretta per Palestra e punta sul sì del ragazzo
- 13:13 Acimovic: "Topalovic vuole la Slovenia. Presto la chance in prima squadra"
- 12:59 Lautaro vince contro l'ex agente, il legale: "Confermato un principio"
- 12:45 Lautaro vince anche in tribunale: respinta richiesta di 8 mln dell'ex agente
- 12:33 Conte saluta Napoli: "Due anni vincenti e di grande passione"
- 12:25 Sky - Dumfries, Inter e Real Madrid in contatto per andare oltre la clausola
- 12:13 Calhanoglu, la grande promessa elettorale di Safi per il Fenerbahçe
- 12:00 videoADDIO DUMFRIES senza RIMPIANTI. Da REIETTO a IDOLO: grazie DENZEL!
- 11:50 Il trionfo di Lautaro e dell'Argentina in Qatar, ricordo amaro per Deschamps
- 11:40 Sommer, futuro da investitore: il portiere punta un club portoghese
- 11:34 Svizzera, parte l'avventura Mondiale: Akanji & co. sbarcati in California
- 11:20 Real Madrid, Florentino Perez prepara il terreno per i colpi di mercato
- 11:11 Goretzka, sorpasso Inter sul Milan. I bookies vedono nerazzurro
- 10:59 Niente riscatto, Simone Cinquegrano fa ritorno al Sassuolo
- 10:47 Dumfries al Real Madrid, oltre 18 milioni di plusvalenza per l'Inter
- 10:36 Costo rosa, un po' di conti: quanto potrà alzare l'asticella l'Inter?
- 10:24 La Repubblica - Difesa Inter, tre ipotesi concrete in difesa. Ma non solo
- 10:11 Inter, tentativo per Ederson: ecco perché i nerazzurri si sono tirati indietro
- 09:57 TS - Palestra, l'Inter punta sugli azzurri. Ma occhio al City
- 09:45 Il Messaggero Veneto - Solet, si studia la formula. L'Udinese ha individuato il sostituto
- 09:36 Dumfries-Real, si fa tutto prima delle elezioni. E ora l'Inter ha fretta per Palestra
- 09:22 GdS - Inter su Solet, ma occhio a Bisseck: due ipotesi portano a Roma
- 09:08 GdS - Lifting Inter: con Palestra-Dumfries sarebbero -56 anni in dodici mesi
- 08:54 GdS - Cassa con Dumfries-Esposito, ma c'è Akanji: quanto resta all'Inter?
- 08:40 GdS - Chivu ha chiesto De Vrij: proposto il rinnovo, palla al giocatore
- 08:30 CdS - Inter, primi accordi per le cessioni: Kamaté va in Belgio
- 08:20 TS - Provedel non sta nella pelle: bozza di accordo con l'Inter
- 08:10 CdS - Palestra-Inter, si cerca il sì del giocatore: la sensazione è che...
- 08:00 GdS - Dumfries, scelta fatta da un mese. Il nodo elezioni e la chiamata di Mou
- 00:40 Onda Cero - Asse di fuoco Madrid-Milano: opzione Inter per Dani Carvajal
- 00:00 Prendere o lasciare
- 23:58 Muharemovic, l'Inter si ferma e ora un pensiero lo fa il Como
- 23:42 SI - Cambiaso, la Juventus parla con l'Inter. E punta Carlos Augusto
- 23:38 Spettacolo interrotto per Altobelli: U. Brescia-Ascoli sospesa per maltempo
- 23:24 Solo 20 mln per Dumfries, Romano: "Ricordiamoci però che due anni fa..."
- 23:10 Ciao Dumfries, carta Cocchi per Palestra. E si ripensa a Mancini
- 22:47 Dumfries-Real Madrid, è fatta: accordo totale. Ufficialità dopo le elezioni
- 22:44 Mancini dribbla l'argomento Nazionale: "Io CT? Devo andare a cena..."
- 22:30 Polonia, il CT Urban annuncia: "Zielinski sarà titolare con la Nigeria"
- 22:12 AS - Dumfries al Real Madrid, ecco perché Mourinho ha dato il placet
- 22:06 Lombardia da record: per la prima volta 4 squadre nelle Coppe europee
- 21:51 La Nazionale francese vestirà Jacquemus: Thuram tra i testimonial
- 21:36 Cocchi e Topalovic idee del Padova: per lo sloveno formula Stankovic?
- 21:24 videoZielinski incontra i campioni del coraggio all'ospedale di Breslavia
- 21:10 Sucic sulla sconfitta della Croazia col Belgio: "Meglio ora che ai Mondiali"
- 21:00 I numeri degli Azzurri: ad Esposito la nove, per Palestra il 2 di... Dumfries