Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, intervenuto a margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo ha commentato il lavoro per la ricerca degli stadi in vista degli Europei del 2032: "Abbiamo quella serenità d'animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi e faremo ancora dell'Italia il centro del mondo. Andiamo avanti e va avanti il lavoro del commissario", ha aggiunto.

Sezione: News / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 17:35 / Fonte: Ansa.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.