Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, intervenuto a margine della presentazione del Grand Prix di taekwondo ha commentato il lavoro per la ricerca degli stadi in vista degli Europei del 2032: "Abbiamo quella serenità d'animo di chi sta lavorando conoscendo bene i tempi. Rispetteremo gli impegni presi e faremo ancora dell'Italia il centro del mondo. Andiamo avanti e va avanti il lavoro del commissario", ha aggiunto.