Tra i tanti protagonisti del mondo dello sport invitati ieri al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica italiana, Beppe Bergomi, intervistato da Sky Sport, ha raccontato un divertente aneddoto che vede protagonista il Presidente Sergio Mattarella: "Con lui ho trovato un momento anche per farlo sorridere. Gli ho chiesto infatti della sua fede calcistica e lui mi ha detto: 'Tifo solo per l'Italia'. Poi mi ha detto: 'Voi avete vinto quest'anno', riferendosi all'Inter, e mi ha anche raccontato che si ricordava del mio Mondiale nel 1982. Mattarella è un personaggio unico, che ti trasmette tutto l'amore per questa nazione".
Non giocare il Mondiale è un dolore forte
Questa sera ci sarà la prima uscita dell'Italia sperimentale di Silvio Baldini contro il Lussemburgo: "Sono curioso di vedere questi ragazzi. Alcuni si conoscono bene, altri meno; magari questa sera possiamo capire l'attitudine di questi ragazzi e capire se possono far parte del gruppo che andrà a qualificarsi a questi benedetti Mondiali la prossima volta. Il dolore per non esserci è grande, è un momento dove aspetti la partita dell'Italia, il Paese si ferma e viene coinvolto anche chi non ama il calcio al 100%. Non avere più questo appuntamento è un dolore forte".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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