Intervistato da As.com prima del suo ritorno allo stadio 'Santiago Bernabeu' di Madrid, in occasione del 'Corazón Classic Match' che il prossimo 13 giugno metterà di fronte le leggende del Real Madrid e quelle dell'Inter, Francesco Toldo parla così della nobiltà dei due club: "Sono forse le due squadre che hanno investito di più nella qualità nella storia recente - ha detto l'ex portiere -. Guarda la famiglia Moratti, padre e figlio… Sì, dagli anni Sessanta non hanno mai smesso di comprare stelle per forgiare la storia nerazzurra. Il Real Madrid ancora di più, e lo dimostrano i tanti trofei vinti. Condividono la stessa passione per il calcio e la sua bellezza".

A proposito di Bernabeu e del trionfo nel 2010, pensi che Mourinho abbia perso lo smalto negli anni?

"Non so se mi credete, ma sono fuori dal mondo del calcio da quando mi sono ritirato. Non lo seguo più da vicino. Sì, José ha cambiato diverse squadre, ma sono completamente fuori dal giro. Se mi chiedete come lo ricordo, direi che forse è tra i tre migliori di sempre. Forse anche il numero uno al mondo in termini di capacità umane, psicologiche e tecniche. Per me, lo ripeto, è il migliore di tutti, senza dubbio. Poi c'è anche Sacchi, con l'Italia, e Helenio Herrera, un altro che ha fatto la storia all'Inter. Sì, Arrigo ha rivoluzionato il calcio italiano, ma quello che ha fatto Mourinho... Un uomo preparato sotto ogni aspetto. Ho subito legato con lui. Ho sacrificato la mia carriera per dare una mano nello spogliatoio, attingendo alla mia esperienza, nella ricerca della vittoria. Volevo ritirarmi da un po', ma sono rimasto per questo motivo. Quel fantastico gruppo avrebbe potuto trionfare anche senza di me, ma ho deciso di sacrificarmi per loro e per l'Inter. È stato un onore per me".

Perché non guardi più il calcio?

"Guardate il mondo di oggi: guerre, crisi economiche, pandemie, calamità… Il calcio, intanto, è sommerso da milioni. Ho visto che non tutto si muoveva allo stesso ritmo. Era fuori sintonia con la realtà che stavamo vivendo. Scoordinato… Il denaro, così tante cose sono guidate da esso… Mi dispiace, ma a me piacciono le cose semplici. L'egoismo umano è sempre presente. Bisogna rinunciare al potere economico per rafforzare i legami con il club di una vita. Ho rifiutato tutto, anche se è vero che ero un tipo atipico. Non mi interessavano la pubblicità, gli sponsor… Il mio agente impazziva. Cerco di stare bene, ma niente di più"-

Saluterà Mourinho quando vi incontrerete?

"L'ho chiamato una volta quando siamo andati a giocare con le leggende dell'Inter nel nuovo stadio del Tottenham. Lì allenava, ma ha accettato di farmi da assistente. Potrei fare lo stesso a Madrid, se ci sarà. Lo chiamerò così potrà venire negli spogliatoi a salutare i suoi amici dell'Inter. Della squadra che ha vinto il Triplete ci sono Zanetti, Cambiasso, Maicon, Lucio e Paolo Orlandoni".

Rafa Benítez ti aveva anche chiamato al Liverpool. Era il 2005, giusto? C'era Dudek. Poi arrivò Pepe Reina.

"Sì, Rafa mi voleva in Premier League. Dissi di no perché sapevo che prima o poi avrei vinto qualcosa di importante con l'Inter. C'erano situazioni strane in Italia e volevo superare questo ostacolo. E ci siamo riusciti".

Avrebbe rifiutato il Barça oggi?

"Guarda, se dai la priorità alla lealtà verso un luogo o una squadra, non ti interessano i soldi che arrivano da altre parti. Né quelli, né nient'altro. Guarda Totti, che avrebbe potuto andare dove voleva, ma ha preferito restare a casa. Il romanticismo nel calcio esiste ed è improbabile che muoia".

Sicuro?

"Per esempio, l'Inter di oggi ha un nucleo di giocatori che ne fanno parte da molto tempo. Con una serie di vittorie importanti e mantenendo sempre quella solidità".