Come annunciato poco fa in conferenza stampa, Didier Deschamps ha già un'idea chiara su quale formazione schiererà contro il Senegal per il debutto al Mondiale della Francia, in programma l 16 giugno, nel New Jersey. Un undici che, salvo 2-3 elementi, dovrebbe vedere la luce già domani in campo, a Nantes, contro la Costa d'Avorio, nella prima delle due prove generali dei Bleus verso la rassegna in cui arrivano da vice campioni (lunedì 8 giugno è previsto il test contro l'Irlanda del Nord).

Con William Saliba indisponibile per l'infortunio alla schiena, sarà Ibrahima Konaté a far coppia al centro della difesa con Dayot Upamecano; ai loro lati correranno Jules Koundé e Theo Hernandez. A centrocampo, il doppio perno dovrebbe essere costituito da Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot, mentre il reparto d'attacco prevede la presenza dell'interista Marcus Thuram a completare il quartetto con Michael Olise, Rayan Cherki e Kylian Mbappé. Lo riporta l'Equipe.

Lo staff della nazionale francese, va specificato, intende effettuare numerose sostituzioni durante la partita, potenzialmente dieci, al fine di distribuire al meglio il minutaggio.