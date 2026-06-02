Anche Sky Sport conferma che Denzel Dumfries è ormai promesso sposo del Real Madrid: si aspetta solo che venga formalizzato il versamento della clausola risolutoria perché il giocatore saluti definitivamente Milano e approdi nella capitale spagnola. Il sostituto numero uno resta Marco Palestra per il quale in Viale della Liberazione stanno lavorando alacremente: per cercare di limare la differenza tra domanda e offerta, l'Inter è pronta a inserire una contropartita tecnica per avvicinarsi alla richiesta da 50 milioni del club orobico. Il nome che circola è quello di Matteo Cocchi.

Marotta e Ausilio pronti al blitz

Capitolo difesa: non solo Oumar Solet, che è stato ormai bloccato; l'Inter pensa infatti di inserirsi anche nella corsa a Gianluca Mancini, difensore della Roma. Qualora non dovesse arrivare l'intesa con i giallorossi per il rinnovo del contratto ora in scadenza nel 2027, discorso che dura da diversi mesi, i nerazzurri sono pronti a fiondarsi sul Nazionale azzurro qualora dovessero crearsi i margini concreti per un'operazione. Inter pronta a scegliere tra lui e il francese per regalare un difensore a Cristian Chivu, che ha dato il suo completo benestare ad ambedue i candidati.