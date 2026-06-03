La difesa dell'Inter potrebbe vedere una serie di volti nuovi nella prossima stagione. Data per certa la partenza di Francesco Acerbi, arrivato alla fine del contratto e al quale non verrà offerto il rinnovo, i nerazzurri hanno come obiettivo numero uno Oumar Solet, 26 anni, dodici in meno del centrale italiano. Sarebbero invece 25 i milioni da sborsare per convincere l'Udinese, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport.

Difesa Inter, c'è Solet. Ma la variabile Bisseck può cambiare lo scenario

C'è però una variabile ed è quella che riguarda Yann Bisseck. Se davvero il centrale tedesco dovesse andare via, dopo la delusione per la mancata convocazione al Mondiale da parte del ct Nagelsmann, allora i giocatori da prendere per la retroguardia sarebbero due. Il secondo potrebbe essere Evan Ndicka, che di milioni ne costa 30 e che la Roma potrebbe provare a vendere entro il 30 giugno per rientrare nei parametri stabiliti con l'Uefa in termini di Fair Play Finanziario.

Difesa Inter, idea Ndicka: c'è una statistica da tenere in conto

Ndicka, ricorda la rosea, quest'anno ha saltato solo 7 partite di cui 5 per la Coppa d'Africa, una per squalifica e solo un'altra per infortunio. Sempre Gazzetta riporta poi la notizia, data ieri da Sky Sport, dell'interesse per Gianluca Mancini qualora non dovesse arrivare l'accordo per prolungare il contratto in scadenza con la Roma nel 2027.