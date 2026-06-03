Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha rigettato la richiesta dell'agenzia NF Consulting di otto milioni di euro inoltrata al capitano dell'Inter Lautaro Martinez per un presunto gettone legato al trasferimento dal Racing Avellaneda, il team legale che ha assistito l'argentino, composto dagli avvocati Federico Venturi Ferriolo e Gian Paolo Coppola di LCA Studio Legale, affiancati da colleghi stranieri, ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto.

A parlare è Federico Venturi Ferriolo: "Questa decisione conferma un principio di particolare importanza nel diritto sportivo: il rispetto delle regole federali non può essere considerato un semplice adempimento formale, ma costituisce il presupposto necessario per assicurare validità ed efficacia ai rapporti sportivi anche davanti ai giudici ordinari”, le parole riportate da La Repubblica.