Accordo totale appena raggiunto per l'approdo di Denzel Dumfries al Real Madrid. Lo rivela Fabrizio Romano: il contratto per il giocatore neerlandese è pronto, col Real che verserà 20 milioni nelle casse dell’Inter per la clausola rescissoria. L'ufficialità arriverà dopo le elezioni presidenziali con Florentino Pérez, favoritissimo per la permanenza alla guida del club, che ha chiuso il doppio colpo: Dumfries e Ibrahima Konaté oltre a José Mourinho. Real che nel frattempo sta programmando le visite mediche per il suo nuovo giocatore. Che è ritenuto molto diverso rispetto a Trent Alexander-Arnold e ha saputo accattivarsi l'ok da parte di tutte le parti coinvolte.

Si chiudono cinque anni gloriosi

È quindi destinata a chiudersi dopo cinque stagioni l'avventura di Denzel Dumfries a Milano: arrivato nell'estate del 2021 per sostituire Achraf Hakimi, l'ex PSV Eindhoven ha collezionato 207 presenze con 27 gol con la maglia dell'Inter, diventando progressivamente una delle colonne della squadra di Simone Inzaghi prima e Cristian Chivu poi. C'è la sua firma importante su tutti i trionfi di questo quinquennio: due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe.