L'Inter ha cominciato a delineare i propri obiettivi per quel che riguarda il mercato estivo. Ne fa un sunto oggi La Repubblica, sottolineando come non ci siano ovviamente problemi sul fronte dell'allenatore: sarà ancora Cristian Chivu, insieme al quale i dirigenti stanno prendendo le decisioni per rafforzare la rosa in vista della stagione che verrà.

Ciao Dumfries, ora il mercato in entrata: Palestra e un portiere

Ieri è diventata concreta, per non dire certa, l'ipotesi di un passaggio di Denzel Dumfries al Real Madrid attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel contratto del giocatore olandese. Soldi che in ogni caso faranno comodo per arrivare a Palestra, per il quale l'Atalanta ha già rifiutato 40 milioni più 5 di bonus chiedendone almeno 50. Previsto anche un nuovo innesto tra i pali come vice di Josep Martinez, potrebbe essere Provedel, seguito anche dal Bologna.

Difesa Inter: tre nomi come ipotesi concrete

Ci si concentrerà poi su un difensore centrale: La Repubblica fa tre nomi, quelli di Gila, Mancini e Ndicka, tutte indicate come "ipotesi concrete". Da considerare che la Roma ha bisogno di fare cassa entro il 30 giugno per 60 milioni di plusvalenze. I maggiori indiziati per una partenza sono Soulé e Koné, la cui cessione potrebbe spingere il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini a chiedere Davide Frattesi ai nerazzurri, dopo una stagione complicata per il centrocampista.