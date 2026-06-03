Dopo essersi arresa all'Ucraina domenica scorsa, la Nazionale polacca evita la seconda sconfitta di fila in pochi giorni pareggiando in pienissimo recupero contro la Nigeria. Che, in vantaggio 2-1 grazie ai gol di Terem Moffi e Paul Onuachu, si è fatta raggiungere, al 95', con un tiro dalla lunga distanza vincente di Przemysław Wiśniewski.

Piotr Zielinski, che tre giorni fa aveva giocato 45', oggi è rimasto in campo 90' senza lasciare segni sul tabellino prima di far posto a Karol Czubak. 

Sezione: News / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 23:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.