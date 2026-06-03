È scatenato il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi: l'imprenditore operativo nei settori della logistica, della gestione portuale e marittima è pronto a sganciare una bomba dopo l'altra qualora venisse eletto alla guida del club gialloblu. Safi ha annunciato di avere raggiunto già degli accordi per alcuni acquisti che andranno a impreziosire la sua squadra in caso di successo alle elezioni del fine settimana, e secondo A Spor il primo nome di questa lista è quello di Hakan Calhanoglu: il report afferma che Safi e il centrocampista dell'Inter hanno trovato un'intesa sui termini personali e in caso di elezione diventerà lui il volto del nuovo Fener. Proprio per approfondire questa questione, un rappresentante del capitano dei Milli Takim sarebbe sbarcato a Istanbul per parlare proprio con Safi.

Mercato grandi firme con Lewandowski

Un altro nome con cui Hakan Safi avrebbe raggiunto un accordo è quello di Robert Lewandowski, che ha recentemente lasciato il Barcellona. Secondo TRT Spor, Hakan Safi avrebbe pronto da depositare un contratto di 1+1 anno con il fuoriclasse polacco. Altri nomi circolati riguardano conoscenze vecchie e attuali della Serie A: il primo è quello di Merih Demiral, ex difensore di Juventus e Atalanta; il secondo è quello di Zeki Celik, giocatore della Roma, sul quale c'è il Galatasaray.