Quando si avvicinano le elezioni Florentino Perez offre il meglio di sé. E il 7 giugno l'attuale presidente del Real Madrid ha grandi chance di essere confermato al suo posto nella corsa che vede impegnato il candidato oppositore Enrique Riquelme. Per evitare di trovarsi in difficoltà, Perez ha già preparato la cesta con i regali per il popolo madridista e ha già annunciato che domani farà il nome del primo grande acquisto: "Annuncerò il primo grande acquisto giovedì".

"Avremo i nomi prima di domenica - ha aggiunto l'attuale presidente intervistato da El Espanol -. La gente non ne dubita, la gente mi conosce. Ho sempre generato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League".

In base alle ultime indicazioni fornite dal mercato, i primi nomi che Florentino porterà in regalo ai tifosi delle merengues saranno Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, di cui si sta prlando con una certa insistenza in questi giorni. Ma conoscenza la sua predisposizione ai coupe de theatre, sarebbe lecito attendersi anche nomi a sorpresa.

Laconico il commento del presidente a una domanda su José Mourinho come nuovo allenatore del Real Madrid: "Lo annuncerò a breve".