Filippo Galli non ha dubbi: l'Inter deve puntare su Marco Palestra. "Ha fatto benissimo a Cagliari, è un giocatore che su quella fascia può davvero essere importante - ha spiegato l'ex difensore del Milan a Radio Tv Serie A -. A maggior ragione visto che Darmian, che era un po' il jolly della squadra, sia arrivato alla chiusura del suo rapporto con il club vista la scadenza di contratto. Certamente, Palestra è uno dei giovani più interessanti, quindi l'Inter se vuole continuare sulla strada della competitività in Italia e anche in campo europeo, necessariamente deve inserire altri tasselli. E, secondo me, Palestra è uno di questi".