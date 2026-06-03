Filippo Galli non ha dubbi: l'Inter deve puntare su Marco Palestra. "Ha fatto benissimo a Cagliari, è un giocatore che su quella fascia può davvero essere importante - ha spiegato l'ex difensore del Milan a Radio Tv Serie A -. A maggior ragione visto che Darmian, che era un po' il jolly della squadra, sia arrivato alla chiusura del suo rapporto con il club vista la scadenza di contratto. Certamente, Palestra è uno dei giovani più interessanti, quindi l'Inter se vuole continuare sulla strada della competitività in Italia e anche in campo europeo, necessariamente deve inserire altri tasselli. E, secondo me, Palestra è uno di questi". 

Sezione: News / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 21:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.