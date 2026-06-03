Il panorama calcistico sloveno rischia ancora una volta di essere "depredato" da nazionali straniere o di paesi confinanti, che negli ultimi anni hanno saputo attrarre abilmente talenti da tutto il mondo. Luka Topalović e Leo Rimac sono gli ultimi nomi di questa lista di talenti contesi, visto che anche le nazionali di Bosnia ed Erzegovina e Croazia vorrebbero vederli nelle proprie fila. Ma come intende reagire la Federcalcio slovena? A questa domanda risponde Milenko Acimovic, direttore delle squadre nazionali, durante la trasmissione Pod prečko.

Topalovic presto avrà una chance in prima squadra

Acimovic che vuole in qualche modo rassicurare tutti: "Onestamente, ho parlato con entrambi i ragazzi di questo argomento, e la conversazione è durata qualche minuto. Entrambi hanno disputato un ottimo allenamento ieri con la squadra Under 21 dove sono tra i punti di riferimento. Stiamo parlando di due talenti eccezionali che avranno sicuramente la loro occasione in prima squadra. Soprattutto considerando come giocano nei loro club e nelle giovanili. Si vede che l'allenatore Boštjan Cesar ama puntare sui giovani e dare spazio ai giocatori più giovani, quindi è solo questione di tempo prima che Rimac e Topalović, o qualcun altro, abbiano la loro opportunità in prima squadra. Questo è un grande incentivo per i giocatori a lavorare e impegnarsi, perché l'allenatore della prima squadra dà loro la possibilità di mettersi alla prova", sottolinea la leggenda della nazionale slovena.

La garanzia di Acimovic sulla scelta di Luka

Acimovic prosegue esprimendo il proprio apprezzamento per i ragazzi: "Adoro questi due giocatori, mi piace molto guardarli giocare. Li ho conosciuti personalmente, sembrano maturi e un'ottima risorsa per la squadra. Credo che al momento siano molto felici con la maglia della Slovenia. Come la vedono in Bosnia e in Croazia...? Ho percepito nei ragazzi una forte voglia di giocare per la Slovenia. Certo, le cose possono cambiare 'dall'oggi al domani', ma anche noi ci stiamo impegnando e i ragazzi giocano per la nostra Nazionale con grande orgoglio. Bisogna chiudere a chiave i giovani calciatori... Questi sono talenti. Credo che quando questi due calciatori verranno convocati, se lo meriteranno e l'allenatore lo riconoscerà. Ora, quando succederà... Alcuni vengono convocati a sedici anni, io ne ho ventuno e ho giocato ai Mondiali e agli Europei. A differenza delle squadre giovanili, l'età non conta. Puoi giocare per la tua nazionale per quindici anni", conclude Acimovic.