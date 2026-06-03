In attesa degli sviluppi della situazione di Breel Embolo, che non è potuto partire con la squadra a causa di problemi legati al visto, la Svizzera è arrivata in California per proseguire la propria preparazione in vista della Coppa del Mondo, che andrà in scena dall'11 giugno al 19 luglio. La Nazionale di Manuel Akanji è sbarcata a Los Angeles nella notte italiana, per poi raggiungere il proprio campo base in una zona residenziale di San Diego.

Sabato l'ultimo test pre-Mondiale

Oggi alle 10.45 locali, il gruppo di Murat Yakin comincerà a prendere familiarità con il terreno della San Diego Jewish Academy in occasione del primo allenamento su suolo americano. Sabato è invece in programma la prova generale prima del debutto nella competizione, l'amichevole con l'Australia.