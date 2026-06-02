"Al fischio finale, quando ho visto la gioia di tutti i nostri tifosi interisti. E poi andare a fare le interviste e vedere le immagini di Milano che si riempiva di persone, da Piazza Duomo in poi". È questa appena descritta, l'immagine legata alla notte di Madrid del 2010 a cui è più legato Javier Zanetti, come racconta lo stesso ex capitano alla Gazzetta dello Sport.
Cosa rese possibile il Triplete?
"Un gruppo di giocatori che era prima di tutto un gruppo di uomini, con grande senso di appartenenza e ricordandosi sempre la maglia che indossavamo. Era un orgoglio per tutti noi difendere i colori dell’Inter in qualsiasi parte del mondo, con un grande condottiero come José Mourinho. È stato lui a convincerci che vincere tutto era possibile: aveva ragione".
È arrivato all’Inter nell’estate del 1995: che aspettative aveva?
"Quando sono arrivato speravo di rimanere all’Inter il più possibile. Mai mi sarei immaginato, però, che quella partita nel 1995 sarebbe stata la prima di 858 gare con la maglia nerazzurra. Per me questa società è una famiglia e lo sarà sempre: il legame è qualcosa che va oltre la questione professionale, ma abbraccia il sentimento mio e dei miei familiari. Mi auguro di poter continuare e di avere tanti altri successi".
Che idea aveva dell’Inter quando ci è arrivato?
"L’idea che avevo arrivava da mia mamma. La mia famiglia è tifosa dell’Independiente e mi raccontava le finali di Coppa Intercontinentale del 1964 e 1965 (allora si giocava andata e ritorno, ndr). Quando sono arrivato, ricordo di aver parlato di quelle partite con Giacinto Facchetti, Mazzola, Luis Suárez, Angelillo e Corso: mi raccontavano che erano state sfide durissime, soprattutto quelle in Argentina. Confrontarmi con loro è stata una cosa bellissima".
Quando ha capito che non avrebbe più lasciato l’Inter?
"Ho sempre messo sulla bilancia come mi trovavo io all’Inter. Nel corso degli anni sono arrivate richieste da club importanti, ma per me ha sempre prevalso come mi trovavo lì. Io ero felice in nerazzurro, anche nei momenti in cui non si vinceva, e mi piaceva rappresentare il club. Quindi sono sempre rimasto".
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 16:57 Totti e l'amicizia con Materazzi: "Feeling da subito. Con le botte che mi ha dato..."
- 16:45 MARCA - Real su Konaté e Dumfries: obiettivo chiusura prima del Mondiale
- 16:27 Konaté, accordo verbale con il Real: il suo arrivo dipende da... Perez
- 16:13 Zanetti: "Speravo di rimanere all’Inter il più possibile, mai avrei pensato..."
- 15:58 Sirene straniere per Spinaccè: tre club interessati all'attaccante interista
- 15:45 Paesi Bassi, Koeman: "Mondiale? Migliori sensazioni rispetto all'Europeo"
- 15:31 Palestra ha le idee chiare, l'Inter prepara la seconda offerta. Il punto
- 15:17 La musica tinta di nerazzurro: 21 canzoni dedicate al 21° Scudetto
- 15:03 Malen: "Fossi stato alla Roma dall'inizio, avrei vinto la classifica marcatori"
- 14:50 Niente Paesi Bassi-Algeria per Dumfries: l'interista è squalificato
- 14:40 In casa Inter si parla anche di rinnovi: Carlos e Thuram in agenda
- 14:30 From UK - Il Real Madrid tornerà su Konaté. Dumfries alternativo a Porro
- 14:20 UFFICIALE - Nuovo allenatore al Bologna: Domenico Tedesco
- 14:10 Toldo: "Ho sacrificato la mia carriera per l'Inter, è stato un onore per me"
- 13:55 SM - Solet più di Muharemovic in difesa. Chivu-Carlos, chiacchierata decisiva
- 13:41 Svizzera, Tami non ha dubbi: "Siamo pronti mentalmente per il Mondiale"
- 13:27 CF - Media spettatori allo stadio: domina il BVB. Inter quinta in Europa
- 13:13 Palestra, Provedel, Solet e Carlos Augusto: le novità da Di Marzio
- 13:00 Turchia, la lista definitiva di Montella. Oggi la partenza per gli USA
- 12:46 Allarme Mondiale: la ThuLa potrebbe tornare poco prima dall'esordio in A
- 12:34 Argentina, missione Mondiale: Lautaro in campo per il primo allenamento
- 12:20 Francia, Rabiot si improvvisa giornalista e intervista... Thuram
- 12:06 Champions, Inter 12esima per ricavi negli ultimi 25 anni
- 11:53 Il Monza punta sull'esperienza: suggestione Acerbi
- 11:41 Football Benchmark - Evoluzione del valore dei club dal 2017: Inter prima in Europa
- 11:27 Barcellona, incontro con l'agente di Dumfries: blaugrana a una condizione
- 11:14 Il Messaggero Veneto - Inter, passi avanti per Solet. Ma sulla valutazione...
- 11:00 CdS - Palestra, sprint e dribbling: numeri da top. Ma occhio al City
- 11:00 SUPER OFFERTA per PALESTRA, l'ATALANTA dice NO! REAL su DUMFRIES, novità CLAUSOLA. SOLET bloccato
- 10:46 Il Messaggero - Mollato Koné, l'Inter tratta ancora con la Roma
- 10:32 Palestra, l'Atalanta mira all'asta. E le sue parole non sono piaciute ai tifosi
- 10:18 Sky - Venezia, attaccante cercasi: l'ex Inter Satriano ultimo nome
- 10:04 TS - Frattesi, Asllani e Pavard: in ballo 50 milioni di tesoretto
- 09:50 TS - L'Atalanta cede Palestra: anche ragioni tattiche. Il nodo della formula
- 09:36 Baroni: "Bodo col 75% di vittorie in casa: un'anomalia. Ricordo che con la Lazio..."
- 09:22 Dumfries fra le tre opzioni del Real: c'è una novità sulla clausola
- 09:08 Il Newcastle accontenta Atalanta e Palestra sulle cifre: la risposta del giocatore
- 08:54 CdS - Inter-Atalanta, quanti affari prima di Palestra: la Dea si è fatta ricca
- 08:40 CdS - Pavard e Asllani, Inter in cerca di sistemazione: il punto
- 08:30 CdS - Difesa, centrocampo, esterni: per Chivu è l'ora delle scelte. Tutti i nomi
- 08:20 GdS - Carlos Augusto, si torna a parlare di rinnovo: decisivo Chivu
- 08:10 GdS - Palestra-Inter, no al Lookman-bis. Dumfries: la sensazione è che...
- 08:00 GdS - Solet, idea Inter sull'offerta. C'è un secondo obiettivo se parte Bisseck
- 00:00 Nessuno si lamentò per Barella
- 23:50 Serena: "Fossi nell'Inter, farei uno sforzo importante per prendere Palestra"
- 23:35 Sky - Inter convinta di prendere Provedel. Solet 'bloccato', C. Augusto...
- 23:25 Inter su Palestra, Pavoletti: "Ne ho visti pochi come lui nella mia carriera"
- 23:11 Sky - Inter, 45 mln complessivi per Palestra: l'Atalanta dice no. Dumfries, approccio del Real
- 23:10 Montella: "Esordio Mondiale, conto di avere Calhanoglu vicino al 100%"
- 22:55 Paesi Bassi, Dumfries titolare indiscusso a destra: "Frimpong out una sorpresa"
- 22:41 Pasalic: "Con il Belgio buon test, spero che vedremo la migliore Croazia"
- 22:27 Polonia ko con l'Ucraina, Zielinski non cerca scuse: "Avrei potuto fare meglio sul 2-0"
- 22:13 UFFICIALE - Conceicao-Al-Ittihad, è finita: contratto risolto con effetto immediato
- 21:58 Nazionale, Fortini resta in gruppo: i 25 convocati per i test con Grecia e Lussemburgo
- 21:43 Turchia, poker alla Macedonia del Nord: brevissimo cammeo per Calhanoglu
- 21:30 Romano: "Inter, offerto ufficialmente il rinnovo a De Vrij"
- 21:25 Sky - Chivu-Inter, rinnovo in settimana. Palestra-Dumfries-Jones: il punto
- 21:10 Dalla C al Cagliari, ora è pronto al salto: la crescita rapida di Palestra
- 20:57 Viviano: "Stiamo tornando a vedere un calcio propositivo con Inter e Roma"
- 20:43 Gila accostato a tutte le big di A. Quale scenario per il suo futuro?
- 20:28 Marianella: "So che alcuni club inglesi hanno messo nel mirino Palestra"
- 20:15 Sky - Inter-Jones, il Liverpool per ora non fa 'sconti': la situazione
- 20:00 Nico Paz, ore calde tra Real Madrid e Como: gli aggiornamenti
- 19:45 Dumfries: "Mondiale? Se non alzo trofei col club, sono deluso. L'obiettivo è vincere"
- 19:30 Carlos Augusto sta bene all'Inter, ma cerca garanzie: il punto
- 19:15 Bonny: "Inter nel destino, voglio seguire le orme di Thuram. Chivu? Bella lezione"
- 19:00 Rivivi la diretta! CHIVU fa cambiare idea a CARLOS, PALESTRA si "candida". Da SOLET a JONES: tutti gli AGGIORNAMENTI
- 18:45 Croazia, Dalic: "Ho convocato i migliori. Giovani come Sucic..."
- 18:30 Turchia-Macedonia del Nord, le ufficiali: Calhanoglu dalla panchina
- 18:15 Palestra pronto per il salto. Moretto: "Battaglia Inter-Premier"