Arrivano novità sul fronte Dusan Vlahovic, fresco di rottura definitiva con la Juventus. Che tra l'attaccante servo e la squadra bianconera sia una storia arrivata al capolinea è ormai notizia delle scorse ore, durante le quali si è pure parlato di Inter potenzialmente alla finestra per l'ex Fiorentina. Ma dopo l'ufficialità di una rottura totale sancita dalle primissime parole di Giorgio Chiellini che ha parlato seppur con dispiacere di strade in fase di separazione, l'ex difensore, oggi director of Football Strategy alla Continassa, ha anche dato uno spoiler sul suo futuro che taglia di fatto fuori le italiane, nerazzurri compresi. 

"A me dispiace molto, ha tenuto per la Juve fino all'ultimo. È una persona seria", ha detto Chiellini prima di aggiungere anche: "A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio" conclude ai microfoni dell'AGI.

Sezione: Mercato / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 21:14
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi