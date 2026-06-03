Arrivano novità sul fronte Dusan Vlahovic, fresco di rottura definitiva con la Juventus. Che tra l'attaccante servo e la squadra bianconera sia una storia arrivata al capolinea è ormai notizia delle scorse ore, durante le quali si è pure parlato di Inter potenzialmente alla finestra per l'ex Fiorentina. Ma dopo l'ufficialità di una rottura totale sancita dalle primissime parole di Giorgio Chiellini che ha parlato seppur con dispiacere di strade in fase di separazione, l'ex difensore, oggi director of Football Strategy alla Continassa, ha anche dato uno spoiler sul suo futuro che taglia di fatto fuori le italiane, nerazzurri compresi.

"A me dispiace molto, ha tenuto per la Juve fino all'ultimo. È una persona seria", ha detto Chiellini prima di aggiungere anche: "A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque è legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio" conclude ai microfoni dell'AGI.