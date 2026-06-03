Sebastiano Esposito si gode la fine di una stagione che ha visto la salvezza del suo Cagliari e per quanto lo riguarda un impatto importante sulle sorti della squadra allenata da Fabio Pisacane. Una salvezza che ha imposto al club sardo l'acquisto obbligatorio del suo cartellino per appena 4 milioni di euro. Ovviamente, le prestazioni del secondogenito della famiglia Esposito non sono passate inosservate e dopo l'interesse manifestato dal Como, che è alla ricerca di giocatori italiani da aggiungere al roster, anche il Torino nelle ultime settimane avrebbe manifestato la propria attenzione nei confronti dell'attaccante, intenzionato a rafforzare il reparto offensivo e ad alzare il livello della squadra. Ne parla oggi L'Unione Sarda.

Va ricordato come sempre che l'Inter, in base agli accordi con il Cagliari, vanta il 40% sull'eventuale rivendita del cartellino del classe 2002, una condizione che sicuramente influirà sulla valutazione che insede di mercato i sardi faranno del proprio gioiello.