Prima, seconda e terza maglia della prima squadra, come ovvio e normale che sia. Ma la sponsorizzazione di Betsson sulla maglia dell’Inter ingloberà anche la squadra delle Leggende. Un particolare importante, ma fondamentale. Proprio perché l’azienda svedese - come anticipato da FcInterNews, rileggi qui - ha scelto il club di Viale della Liberazione per la sua dimensione globale. E quindi, anche quando Zanetti e compagni saranno in giro per il globo per eventi e manifestazioni ufficiali dei nerazzurri, scenderanno in campo con la casacca sponsorizzata Betsson.

