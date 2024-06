Betsson Sport sarà il nuovo main sponsor dell’Inter per la stagione 2024/25. L’azienda svedese ha scelto il club nerazzurro per un preciso motivo: la visibilità e l’importanza a livello globale. Con tante competizioni da giocare (e magari provare a vincere), con Lautaro Martinez e compagni impegnati in Italia, in Europa e nel mondo (particolari fondamentali e decisivi).

Quest’anno Betsson è stato lo sponsor della Coppa di Grecia (Greek Cup Betsson), l’anno scorso in Argentina si poteva leggere a lettere cubitali la scritta sulle maglie del Boca Juniors e del Racing Avellaneda, idem sino alla fine di questa stagione su quella dei colombiani dell’Atletico Medellin. Se infatti è vero che la società di Stoccolma è ai vertici nel settore dove è nata negli anni ‘60, in Italia era ancora sostanzialmente sconosciuta ai più, nonostante avesse pubblicizzato attraverso Star Casinò Sport (un altro degli asset-siti internet in Italia) il Messina e la Juve Stabia in Lega Pro. Per avere quindi un ritorno immediato importante, considerando il bacino di pubblico, è stato deciso un ingente investimento con la squadra campione d’Italia. Una scelta non casuale, volutamente impattante, come quella di Francesco Totti per lanciare il brand negli scorsi mesi.

Per entrare nello specifico e nel tecnico Betsson è sostanzialmente una 'Umbrella Company', con un Ceo a livello centrale, ma con ogni singolo mercato che viene affrontato e valutato singolarmente da chi di dovere. L’azienda possiede poi diversi marchi e licenze per potere operare in Europa: Lituania, Lettonia, Estonia, oltre ovviamente alla Svezia, ma anche in giro per il mondo, vedi Argentina, Kenia, Nigeria e Colombia. Visto che Betsson AB è quotata in borsa, le notizie sugli investimenti vengono rese pubbliche in modo dettagliato ogni anno.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!