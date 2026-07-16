Tutto pronto a Donaueschingen, Baden-Württemberg, per l'inizio del ritiro estivo in Germania dell'Inter che si concluderà il 26 luglio con l'amichevole contro il Karlsuher. Il gruppo nerazzurro sarà sul posto stasera, dopo il volo Milano-Zurigo e il viaggio in pullman fino alla località che l'ospiterà nei prossimi giorni.

Intanto, l'inviato Simone Togna anticipa ciò che attenderà i nerazzurri al loro arrivo, portandoci dentro la struttura dove i calciatori lavoreranno agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff attraverso contenuti video e fotografici. A seguire le immagini.

© foto di Simone Togna
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Visita al centro sportivo del ritiro nerazzurro
Sezione: Esclusive / Data: Gio 16 luglio 2026 alle 15:21 / Fonte: Dall'inviato Simone Togna
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.