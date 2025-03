Il calcio è strano, ma è meraviglioso. A tutti i livelli. Anche per ragazzi appena maggiorenni che vivono l'esperienza internazionale. Bayern Monaco e Inter danno vita a una partita ricca di emozioni e di sliding doors, difficile persino da raccontare per il suo finale a sorpresa. Ed è così che un ottavo di finale di Youth League si trasforma in un romanzo che alla fine vede festeggiare i nerazzurri e piangere i bavaresi, convinti di avere la vittoria in pugno prima dell'ultima curva. Invece il cuore dei ragazzi di Andrea Zanchetta ha la meglio persino su un pomeriggio stregato, in cui il sogno europeo, alimentato da un percorso finora perfetto con sole vittorie, rischia di sfuggire dalle mani senza neanche una motivazione logica.

Il Bayern fa la sua parte, senza esagerare, ottimizzando al meglio la rete di Chavez al 20' su pasticcio di Calligaris che lascia passare un pallone apparentemente innocuo. Un gol che arriva senza particolari avvisi, perché sono gli ospiti che mostrano maggiore verve. Eppure è il Bayern che va più vicino alla rete, con un palo e un rimpallo rocambolesco sullo stesso Calligaris che fa pensare al peggio. Nella ripresa emerge lo spirito di iniziativa dei giovani nerazzurri, che però non sembrano in grado di trovare la chiave che possa aprire la porta blindata del Bayern, almeno al 62' quando De Pieri si guadagna il rigore del pareggio ma Topalovic, provando a replicare l'esecuzione di sabato scorso contro la Fiorentina, esalta le qualità di Klanac che evidentemente l'aveva studiato. Il paradosso avviene un minuto dopo, quando Calligaris e l'imprecisione negano il 2-0 rispettivamente a Chavez e Karl.

Le sostituzioni di Zanchetta provano a dare una spinta emotiva alla squadra, quelle di Gaydarov a proteggere il vantaggio. Missione che arriva a un passo dall'essere compiuta, perché pur provandoci l'Inter fa fatica a essere lucida nel momento chiave e i bavaresi controllano, provando anche qualche timida ripartenza. Poi, su un cross da sinistra e dopo un mischione in area, ecco il piedone mancino di capitan Alexiou che trova la rete di un pareggio ormai impensabile. E a sfiorare l'impossibile, pochi secondi dopo, è Berenbruch che bacia la traversa con un tiro a giro mancino che meritava l'onore delle cronache. Inevitabile che siano i rigori a decretare chi affronterà il Trabzonspor, giustiziere dell'Atalanta (sempre dal dischetto) ai quarti della Youth League. E dopo nove esecuzioni perfette, Calligaris ipnotizza Chavez e mette fine a questo intenso pomeriggio. Chavez beffa Calligaris all'inizio, Calligaris beffa Chavez alla fine: se non è un finale a sorpresa questo...

IL TABELLINO

BAYERN-INTER 1-1 (5-6 D.C.R.)

Reti: 20' Chavez (B), 94' Alexiou (I).

Sequenza rigori: Berenbruch (I) gol, Sadat (B) gol, Spinaccè (I) gol, Rüger (B) gol, De Pieri (I) gol, Kusi-Asare (B) gol, Zouin (I) gol, Puljic (B) gol, Lavelli (I) gol, Chavez (B) parato.

BAYERN MONACO (4-3-3): 1 Klanac; 2 Dalpiaz, 4 Mijatovic, 5 Puljic, 3 Ofli; 10 Chavez, 6 Mergner (14 Rüger 41'), 8 Richter (20 Kusi-Asare 53'); 7 Karl (12 Schäfer 90'), 9 Unsöld (19 Scott 53'), 11 Della Rovere. A disposizione: 18 Pavlesic, 13 Binder, 15 Nasrawe, 16 Chemwor, 17 Sadat. Allenatore: Peter Gaydarov.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi (15 Garonetti 65'), 6 Alexiou, 3 Cocchi (14 Maye 91'); 8 Topalovic (16 Venturini 64'), 4 Zanchetta (18 Lavelli 83'), 7 Berenbruch; 10 De Pieri, 9 Spinaccè, 11 Mosconi (20 Zouin 64'). A disposizione: 12 Zamarian, 13 Bovio, 17 Cerpelletti, 19 Pinotti. Allenatore: Andrea Zanchetta

Ammoniti: Mergner (B), Unsöld (B), Rüger (B), Re Cecconi (I), Chavez (B), Kusi-Asare (B).

Arbitro: Antoni Bandić Assistenti: Amir Kadic-Josip Colic Quarto uomo: Wolfgang Haslberger

-------------------------

RIVIVI IL LIVE

CALLIGARIS PARA IL RIGORE DI CHAVEZ, PASSA L'INTER!

Lavelli perfetto, nerazzurri in vantaggio!

Puljic lascia di stucco Calligaris, parità.

Zouin manda al bar Klanac, Inter in vantaggio!

Asare la mette sotto la traversa e pareggia.

De Pieri trova l'angolo, Klanac inutisce ma non para!

Ruger spiazza Calligaris, ancora pari.

Spinaccè perfetto, Inter ancora avanti!

Sadat spiazza Calligaris e pareggia.

Berenbruch spiazza Klanac! Nerazzurri avanti!

-----------------------

18.00 - Inizia la lotteria dei rigori, iniziano i nerazzurri.

97' - Bandic fischia la fine, l'Inter si regala la lotteria dei rigori!

96' - BERENBRUCH! Clamorosa traversa coin un tiro a giro che meritava miglior sorte!

94' - GOOOOOOL! ALEXIOU IN MISCHIA TROVA IL PAREGGIO CON UNA ZAMPATA DI SINISTRO!

91' - Fuori Cocchi, dentro Maye.

90' - Esce Karl, dentro Schäfer per il Bayern. Assegnati 6 minuti di recupero.

85' - Asare ammonito per l'entrata in ritardo su Alexiou.

83' - Lavelli prende il posto di Zanchetta.

82' - CALLIGARIS! Il portiere alza sopra la traversa il sinistro forte ma centrale di Chavez!

80' - Fallo su Sadat al limite dell'area, punizione insidiosa per il Bayern.

69' - Bello spunto di Zouin a sinistra, cross sul secondo palo ma il colpo di testa di De Pieri finisce alto.

65' - Escono Topalovic, Re Cecconi e Mosconi, dentro Garonetti, Venturini e Zouin.

64' - Clamorosa doppia palla gol per il raddoppio del Bayern: prima Calligaris salva su Chavez, poi Alexiou pasticcia e Karl calcia di pochissimo a lato.

63' - Topalovic si fa ipnotizzare da Klanac che para il rigore del possibile 1-1.

62' - Calcio di rigore per l'Inter! Spunto irresistibile di De Pieri che viene abbattuto da Puljic!

60' - ZANCHETTA - Il centrocampista arriva in corsa e calcia altissimo di sinistro!

54' - Doppio cambio nel Bayern: Unsold, Richter e Della Rovere fuori, dentro Sadat, Asare e Scott.

53' - Occasione Inter! Della Mora mette in mezzo ma Spinaccè non trova la deviazione verso la porta!

52' - CALLIGARIS! Grande riflesso del portiere che smorza l'entuasiasmo di Dalpiaz dopo un irrefrenabile coast to coast!

50' - Bandic molto severo, ammonito anche Chavez per un fallo su Mosconi.

47' - Pallonata forte in volto a Richter, soccorso dallo staff medico del Bayern.

17.04 - Inizia il secondo tempo.

17.03 - Le due squadre tornano in campo per il secondo tempo.

Risultato deludente più della prestazione per l'Inter al Bayern Campus dopo il primo tempo. I nerazzurri si ritrovano sotto pur avendo tenuto molto bene il campo, a causa di un pasticcio di Calligaris sul sinistro tutt'altro che irresistibile di Chavez dopo 20 minuti. Un danno che poteva essere doppio quando 10 minuti dopo l'estremo difensore nerazzurro, dopo il palo dei tedeschi, è fortunato a deviare casualmente sul fondo invece che nella sua porta. Dal canto suo l'Inter può rammaricarsi per il sinistro a fil di palo di Berenbruch e per il mancato intervento sotto porta di Mosconi dopo un ottimo scambio a destra. Partita ovviamente ancora aperta, ma i ragazzi di Zanchetta dovranno essere più concreti sotto porta.

47' - Dopo 2 minuti di recupero Bandic fischia la fine del primo tempo.

45' - Ammonizione anche per Re Cecconi, per una trattenuta su Unsold. Il difensore era diffidato e salterà l'eventuale quarto di finale.

43' - Una parola di troppo all'arbitro Bandic costa il cartellino giallo a Unsold. Pochi secondi dopo per un fallo su Zanchetta finisce sul taccuino dei cattivi proprio il nuovo entrato Ruger.

41' - Cambio nel Bayern: fuori il claudicante Mergner, dentro Ruger.

37' - Altra grande chance per i nerazzurri: De Pieri pesca solo Berenbruch che crossa dal fondo ma non trova la deviazione di Mosconi!

31' - Ammonizione per Mergner che colpisce alle spalle De Pieri.

30' - Palo del Bayern con Mergner che tira a colpo sicuro di sinistro ma trova il legno e poi la deviazione fortuita in angolo di Calligaris!

28' - BERENBRUCH! Gran tocco di Mosconi per il centrocampista che calci di prima ma manda fuori di un centimetro a Klanac battuto!

24' - ZANCHETTA! Punizione da fuori area per il centrocampista che trova una deviazione della barriera con pallone che va in angolo.

20' - GOL DEL BAYERN. ERRORE DI CALLIGARIS SUL TIRO DAL LIMITE DELL'AREA DI CHAVEZ TUTT'ALTRO CHE IRRESISTIBILE.

19' - UNSOLD! Enorme occasione per l'attaccante che col sinistro calcia alto da pochi passi dopo una serie di rimpalli favorevoli!

17' - Topica clamorosa dell'assistente Kadic che segnala un fuorigioco di Spinaccè lanciato in porta da Berenbruch, ma l'attaccante era partito in posizione regolare.

8' - MOSCONI! Occasionissima per i nerazzurri, con Klanac che salva sul destro dell'esterno servito in area da Spinaccè!

6' - KARL! Primo squillo del Bayern dopo una supremazia territoriale nerazzurra: sinistro alto dell'esterno!

16.01 - La partita è iniziata!

15.57 - Tutto pronto al Bayern Campus per l'inizio della partita. Le squadre entrano in campo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!