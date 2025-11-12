L'esordio della Nazionale Under 19 nelle qualificazioni all'Europeo non poteva essere migliore: felicissimi gli Azzurrini di Alberto Bollini e insieme i 2.500 spettatori dello stadio di Acireale, che si sono goduti ben otto gol rifilati dall'Italia alla Moldova in un match giocato alla vigilia di quello tra Nazionali maggiori e valido per le qualificazioni al Mondiale.

Già nei prim venti minuti, l'Italia si scatena timbrando il cartellino quattro volte con Alessandro Ciardi, Mattia Mosconi, Federico Coletta ed Emanuele Sala. Nella ripresa anche la seconda rete di giornata del centrocampista del Parma, poi Matteo Cocchi con una prodezza direttamente da calcio d'angolo, Alessio Cacciamani e il capitano dell'Under 20 nerazzurra Filippo Cerpelletti completano la goleada.