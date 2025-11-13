Il nome di Dayot Upamecano è stato accostato nelle scorse settimane all'Inter come possibile innesto a giugno. Sul difensore francese, in scadenza di contratto il prossimo giugno, arrivano però novità dalla Germania.

Secondo Kicker, infatti, il Bayern Monaco aveva già un accordo di massima con Upamecano riguardo al rinnovo di contratto, già prima di quelli trovati per Davies, Musiala e Kimmich, ma all'epoca non è riuscito a finalizzare tale accordo. Le condizioni sono poi cambiate a causa degli accordi che il club ha successivamente trovato con gli altri tre giocatori, che hanno evidentemente mutato anche il budget a disposizione dei tedeschi.