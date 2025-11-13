Sarà presentata lunedì in Senato la cosiddetta Legge Bove, il disegno di legge (come si legge sul Corriere della Sera) voluto dal calciatore e dai senatori Lombardi e Calenda per migliorare la formazione al primo soccorso. Saranno presenti il ministro Andrea Abodi e lo stesso Bove, che grazie al primo soccorso si salvò dopo un arresto cardiaco in Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024.