Ospite di TMW Radio durante Maracanà, Luigi De Canio ha commentato la scelta di Antonio Conte di prendersi alcuni giorni di pausa:

“Se davvero servisse uno scossone, questo sarebbe il momento giusto: ci sarebbe il tempo per riorganizzarsi. Ma credo abbia fatto bene a staccare un attimo. Anche gli allenatori hanno bisogno di decomprimere. Solo tre settimane fa il Napoli batteva l’Inter e si parlava di un gruppo compatto: faccio fatica a pensare che tutto si sia sgretolato così velocemente”.

L’ex tecnico ha poi analizzato il problema dei pochi gol dei centravanti in Serie A:

“Oggi si cura molto la costruzione dell’azione e poco la finalizzazione. Il campionato si è impoverito tecnicamente, e quando cala la qualità si riducono anche i gol dei centravanti. Se ci fossero più trequartisti a cucire il gioco, i numeri cambierebbero”.

Un esempio, per De Canio, è Giacomo Raspadori:

“Con Spalletti era un attaccante moderno, importante perché sapeva legare il gioco. Dopo il suo addio, Raspadori è stato usato da esterno o addirittura da mezzala. Si è pensato più alla valorizzazione economica che a quella tecnica, facendolo giocare fuori ruolo pur di mantenerne il valore”.