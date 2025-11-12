In questo avvio di stagione, Bryan Cristante è stato uno dei punti di forza della Roma capolista della Serie A insieme all'Inter. E nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara dell'Italia contro la Moldova, il centrocampista giallorosso conferma le buone sensazioni: “Sto vivendo un bel campionato, come singolo e come squadra". Poi sulla partita di Chisinau aggiunge: "Dobbiamo guardare a noi stessi, vogliamo vincere e fare una prestazione convincente perché è importante continuare il nostro percorso di crescita. Non sarà facile, sappiamo che in Europa ogni partita nasconde delle insidie”.