Prosegue il C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale che celebra i protagonisti della Serie C e valorizza il calcio emergente italiano. La prima fase, dedicata al Girone A, si è conclusa con grande partecipazione dei tifosi e un testa a testa avvincente tra i candidati. Tra i giocatori più votati spicca Luka Topalovic dell'Inter U23, che ha chiuso al 13° posto, restando fuori dalla fase finale per una manciata di preferenze. I risultati finali hanno premiato l’Aurora Pro Patria, che conquista tutte le prime dieci posizioni in classifica, assicurando così l’accesso diretto alla fase finale del sondaggio.

L’andamento del voto: rimonta finale dell’Aurora Pro Patria

Fino agli ultimi giorni di votazione, la classifica del Girone A era guidata da Luka Topalovic (Centrocampista, Inter U23), Alberto Spagnoli (Attaccante, Union Brescia) e Alessandro Louati (Centrocampista, Triestina), seguiti da Niccolò Zanellato (Centrocampista, Lecco), Michael De Marchi (Attaccante, Virtus Verona), Samuele Spalluto (Attaccante, Renate) e Maxime Leverbe (Difensore, LR Vicenza).

Nel rush finale, però, i calciatori dell’Aurora Pro Patria hanno ribaltato la situazione con una straordinaria rimonta, conquistando le prime dieci posizioni della graduatoria grazie a un forte sostegno dei tifosi. Per la classifica completa è possibile consultare il sito ufficiale dell'iniziativa.

Le preferenze dei tifosi per il Girone A: attaccanti in vetta alle votazioni con il 42,4 %

Mentre prende il via il Girone B, il bilancio del primo girone offre uno spaccato interessante sulle preferenze dei tifosi.



Tra i 33 calciatori più votati del Girone A, prevalgono gli attaccanti (42,4%), seguiti dai centrocampisti (30,3%), dai difensori (21,2%) e infine dai portieri (6,1%).



I dati confermano la tendenza dei tifosi a premiare i giocatori offensivi, ma evidenziano anche un forte riconoscimento per i centrocampisti, veri protagonisti della costruzione del gioco.



L’unico portiere tra i primi dieci è William Rovida, a testimonianza della fiducia riposta nel suo rendimento costante e decisivo.

I 10 calciatori più votati del Girone A

Christian Dimarco – Difensore, Aurora Pro Patria



Davide Ferri – Centrocampista, Aurora Pro Patria



William Rovida – Portiere, Aurora Pro Patria



Alessandro Di Munno – Centrocampista, Aurora Pro Patria



Luca Giudici – Centrocampista, Aurora Pro Patria



Ferdinando Mastroianni – Attaccante, Aurora Pro Patria



Alberto Masi – Difensore, Aurora Pro Patria



Pietro Reggiori – Difensore, Aurora Pro Patria



King Udoh – Attaccante, Aurora Pro Patria



Simone Ganz – Attaccante, Aurora Pro Patria



I dieci giocatori biancoblù accedono così alla fase finale del C Gold Award 2025, che a gennaio decreterà il miglior calciatore assoluto della Serie C insieme ai più votati dei Gironi B e C.