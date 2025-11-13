Il Corriere della Sera parla oggi dei ragazzi che stanno crescendo nella Primavera dell'Inter. Come Alain Taho, 18 anni lo scorso 30 aprile, 1.89 e in crescita. Già aggregato in prima squadra con Inzaghi, è sotto monitoraggio anche da parte di Chivu e gioca nelel giovanili dell'Albania (ha la doppia cittadinanza, albanese e italiana).

Il suo compagno di squadra Aymen Zouin, 19 anni il 29 dicembre) ha invece quella marocchina e italiana. Come il portiere gioca nelle giovanili del Paese di cui sono originari i genitori. Giocatore tecnico, veloce, sta cominciando a brillare in Primavera da quando c'è stata la crescita generale della squadra. Nell'Inter delle doppie cittadinanze c'è anche Thiago Romano, ala destra e attaccante, che ha quelle argentina e greca. E' un prospetto, esattamente come Dilan Zarate, colombiano e spagnolo, diciannovenne, centrocampista completo.