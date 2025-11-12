Malgrado il tecnico Maurizio Sarri abbia posto il veto su una cessione, la situazione di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, è ancora tutta in divenire. Bisognerà capire infatti quali saranno le offerte che arriveranno: la società biancoceleste, molto probabilmente, ascolterà proposte a gennaio a partire da una somma di 35 milioni di euro. Molti club hanno espresso il proprio interesse per l’ex Real Madrid, all’estero, dove Bayern Monaco e Real Madrid seguono con interesse l’evoluzione della situazione, come in Italia, dove Inter e Milan, riporta La Repubblica, si sono mossi concretamente.

Soprattutto i nerazzurri, forti del fatto che il procuratore di Mario Gila è lo stesso di Lautaro Martinez, hanno cominciato a sondare concretamente il terreno con l'entourage. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno provato a capire le intenzioni del calciatore già a gennaio. Difficilmente, però, la Lazio scenderà sotto la valutazione di 35 milioni anche se il mercato dei biancocelesti sarà fatto a saldo zero. Il Milan, dal canto suo, si gioca la carta Igli Tare, colui che ha portato Gila in Italia, per strappare il giocatore ai nerazzurri. Max Allegri ha già espresso un parere favorevole sull’eventuale arrivo del giocatore in maglia rossonera. L’obiettivo dei rossoneri è presentare un’offerta in estate, quando il contratto del calciatore si approssimerà alla scadenza.