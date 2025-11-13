Manca poco alla Svizzera per strappare il pass diretto ai Mondiali 2026. Un'eventualità che passa dalla prossima partita contro la Svezia, come ha sottolineato Manuel Akanji in conferenza stampa: "È certamente speciale giocare un torneo così, ma non posso ancora pensare così lontano perché prima dobbiamo qualificarci. Da bambino, non avrei mai immaginato di giocare tre Mondiali. Ho vinto la Champions League con il City, ma credo che una fase finale del Mondiale, con tutto il Paese che tifa per te, sia qualcosa di ancora più grande. Ricordo la finale Brasile-Germania, quando è stata? 1998 o 2002? Non l'ho vista dal vivo perché ero troppo piccolo, anche se, all'epoca avevo sette anni, quindi forse l'ho vista. Ricordo anche come l'Italia ha battuto la Francia. Era il 2006".

A proposito delle ambizioni della nazionale rossocrociata, il difensore dell'Inter alza l'asticella: "Per me siamo molto forti. Individualmente, non avremo gli stessi giocatori delle altre nazioni, ma questo non è fondamentale perché funzioniamo molto bene come squadra. Ricordo solo poche partite in cui siamo stati inferiori. Agli Europei eravamo una delle squadre migliori in termini di gioco. Possiamo battere chiunque".