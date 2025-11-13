L'amore per la Nazionale argentina non ha confini. La testimonianza concreta è arrivata oggi allo 'stadio 'Manuel Martínez Valero' di Elche, dove sono accorsi più di 20mila spettatori per vedere dal vivo l'allenamento di Lautaro Martinez e compagni, alla vigilia della sfida amichevole con l'Angola. Il Mundo Deportivo la chiama giustamente 'locura', una pazzia, raccontando che nell'impianto è stato esposto uno striscione monumentale che ha coperto la tribuna principale con lo slogan "Viviamo coronati di gloria", decorato con immagini di Maradona, Messi e gli altri campioni del mondo. Nei minuti precedenti all'ingresso dei giocatori in campo, acclamati per ogni giocata e gol dal pubblico presente, l'impianto audio ha suonato canzoni tradizionali argentine, tra cui il popolare "Muchachos", l'inno non ufficiale divenuto famoso a Qatar 2022.