Nella giornata di ieri, l’Inter ha ripreso ad allenarsi e lo ha fatto nel pomeriggio, ovviamente senza il blocco degli 11 nazionali. Ad ogni modo - come conferma la Gazzetta - Chivu potrà disporre di un buon numero di titolari, da Sommer a Thuram passando per Acerbi, De Vrij e Bisseck. Lo stesso Carlos Augusto è rimasto a Milano.

La rosea fa il punto sull'infermeria: "Darmian è l’unico dei quattro indisponibili (oltre a lui sono out anche Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios) ad avere qualche possibilità di tornare in gruppo a ridosso del derby: il difensore, fermo per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, potrebbe riprendere a lavorare con i compagni tra martedì e giovedì. Oggi e domani è in programma una sessione di allenamento al mattino; sabato, domenica e lunedì invece Chivu concederà tre giorni di riposo".