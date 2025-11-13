Niente riposo per Lautaro Martinez, pronto a passare dalle fatiche con l'Inter a quelle con l'Argentina. La Seleccion scenderà in campo domani per sfidare l'Angola in amichevole e il Toro, secondo quanto raccolto dai colleghi di TyC Sports, sarà sicuramente in campo dall'inizio del match di Luanda per guidare l'attacco dell'Albiceleste, supportato da Lionel Messi e Thiago Almada.

PROBABILE ARGENTINA (4-3-3): Rulli; Foyth, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Lo Celso (o Nico Paz); Messi, Lautaro, Thiago Almada .