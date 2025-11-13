Ieri l'Inter è tornata a lavorare ad Appiano e Chivu ha avuto a disposizione tutti coloro i quali non sono stati chiamati dalle rispettive nazionali, compreso quindi Thuram che sta spingendo per una maglia da titolare nel derby.

L'altro dubbio del tecnico romeno riguarda il centro della difesa, dove Acerbi, Bisseck e De Vrij si giocano il posto tra gli intoccabili Akanji e Bastoni, anche loro rimasti a Milano. "Sarà lotta a tre per una maglia dal primo minuto - conferma il Corsport -. Il gruppo avrà poi tre giorni liberi tra sabato e lunedì. Perché, come già chiarito, per Chivu - che dovrebbe presto recuperare anche Darmian - il riposo è fondamentale in una stagione così ricca di impegni: servirà a ricaricare le batterie prima di entrare nel vivo della preparazione della sfida col Milan. Da martedì, giorno in cui settimana prossima riprenderà il lavoro in Pinetina, si farà sul serio. Anche grazie ai primi rientri. Da subito, oltre agli azzurri Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi, ci sarà Lautaro Martinez. Mercoledì sarà invece il turno di Sucic, Dumfries e Zielinski (l'olandese e il polacco si sfideranno nel frattempo in un match di qualificazione al mondiale). Gli ultimi a rientrare, nella giornata di giovedì, saranno Akanji e Calhanoglu".