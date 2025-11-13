Arrivano novità riguardo alla situazione degli infortunati in casa Inter. In particolare si legge, su Tuttosport, che Matteo Darmian sta cercando di recuperare per il derby di Milano in programma il 23 novembre, dopo la sosta per le nazionali. Una partita nella quale potrebbe tornare titolare anche Marcus Thuram, già visto per un paio di spezzoni nelle ultime due.

Non farà invece parte della stracittadina Henrilkh Mkhitaryan, fermato nella gara contro il Napoli al Maradona da un guaio muscolare da cui sta cercando di recuperare. L'obiettivo è esserci contro il Pisa, il 30 novembre, saltando quindi anche l'Atletico Madrid.