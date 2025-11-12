Lina Magull ha commentato per Inter TV la sconfitta di misura rimediata dall'Inter Women in casa dell'Hacken, un 1-0 che non pregiudica le chance di proseguire l'avventura nella Women's Europa Cup: "Siamo state sfortunate in occasione del gol preso ma abbiamo avuto una buona reazione oggi, abbiamo giocato da squadra, con aggressività e sicurezza e credo che ci potremo giocare le nostre possibilità settimana prossima nella gara di ritorno".