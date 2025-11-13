Dopo le indiscrezioni rivelate circa una settimana fa dal portale brasiliano UOL, anche Matteo Moretto conferma: l'Inter sta seguendo Giovane del Verona. Stando al giornalista, questa pista di mercato va tenuta in considerazione per i prossimi messi, anche alla luce dell'apprezzamento manifestato per il giocatore da parte di Cristian Chivu

Sezione: News / Data: Gio 13 novembre 2025 alle 00:03
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
