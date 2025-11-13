Manuel Akanji è il più titolare dei titolari. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza dello svizzero, quasi mai coinvolto nel turnover di Chivu che, evidentemente, lo considera tra i meno sostituibili. Arrivato a settembre e subito in campo contro la Juve, l'ex City ha impressionato tutti per velocità nell'inserimento nel nuovo contesto. Personalità e qualità, invece, non erano in dubbio.

Il riscatto appare scontato. "Gli accordi con il club inglese dicono che c’è tempo fino a giugno e che l’eventuale scudetto nerazzurro trasformerebbe automaticamente il diritto di riscatto in obbligo, ma più della forma qui conta la sostanza. E la sostanza parla chiaro: Akanji è già il primo acquisto in pectore della prossima estate", sottolinea la rosea. Il Milan ci aveva provato, lo aveva trattato e pareva anche vicino a chiudere, ma il difensore ha declinato l'offerta, aspettando quella dell'Inter che già da anni lo aveva sul proprio taccuino. Il 23 novembre per lui sarà il primo derby.

"Akanji tornerà ad Appiano dopo gli impegni in nazionale — sabato c’è la Svezia, martedì il Kosovo — e Chivu spera in uno sconto dal collega Yakin, ct della Svizzera che comanda il gruppo B delle qualificazioni mondiali: Manu finora le ha giocate tutte e ovviamente fino al 90’, ma battendo la Svezia il pass per il Mondiale sarebbe sicuro e la partita col Kosovo diventare l’occasione per rifiatare".