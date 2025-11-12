Lorenzo Pirola è pronto a scrivere altri capitoli della sua carriera con l'Olympiacos, club al quale si è legato ulteriormente firmando il rinnovo di contratto. "Sono molto felice, è una bellissima soddisfazione per me - ha detto il difensore scuola Inter ai canali ufficiali del club greco -. Sono arrivato qui un anno e mezzo fa con grandi obiettivi, spero di vincere altri trofei come è successo nella passata stagione. Cerco sempre di dare il massimo, sono quel tipo di giocatore: sono contento che i tifosi lo apprezzino".

️ Οι πρώτες δηλώσεις του Λορέντσο Πιρόλα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό μας! pic.twitter.com/rBjas5m9B0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 12, 2025